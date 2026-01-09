Incendio nella zona industriale di Nocera Inferiore, distrutto un furgone di un’azienda di logistica

Secondo quanto riferito dai responsabili della ditta, l’origine del rogo sarebbe dolosa. Le fiamme hanno completamente interessato il mezzo, provocando ingenti danni.

Notte di paura nella zona industriale di Nocera Inferiore, dove un incendio ha avvolto un furgone appartenente a un’azienda di logistica, parcheggiato in via Caravaggio, nell’area di Fosso Imperatore.

L’intervento dei soccorsi e la denuncia

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando che le fiamme potessero propagarsi ad altri veicoli o strutture vicine.

È stata inoltre presentata formale denuncia ai Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, guidato dal Gianfranco Albanese.

Sono ora in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.