Maltempo senza tregua: Temporali e forti raffiche di vento attesi domani sabato 10 gennaio in Campania

Il 2026 si apre nel segno della continuità con la fine del 2025: maltempo diffuso su Napoli e su tutta la Campania.

La Protezione Civile regionale ha infatti diramato una nuova allerta meteo di livello giallo per criticità idrogeologica, valida dalla mezzanotte e fino alle ore 20 di sabato 10 gennaio.

Su tutto il territorio regionale sono previste precipitazioni sparse, a tratti intense e improvvise, con possibilità di rovesci e temporali.

Al quadro meteorologico instabile si aggiunge inoltre un’allerta per forti raffiche di vento, che interesseranno l’intera Campania, con particolare intensità lungo le aree costiere.

L’allerta temporali sarà più marcata nelle seguenti zone:

Zona 1 : Napoli, Piana Campana, isole, area Vesuviana

Zona 3 : Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Zona 5 : Tusciano e Alto Sele

Zona 6 : Piana del Sele e Alto Cilento

Zona 8: Basso Cilento

In relazione alle precipitazioni previste, la Protezione Civile avverte che non si escludono fenomeni di dissesto, tra cui allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili inondazioni, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, anche a causa del sovraccarico dei sistemi di drenaggio urbano, oltre a caduta di massi e frane nelle aree più esposte.

Alla luce dello scenario previsto, la Protezione Civile regionale raccomanda alle autorità competenti l’attivazione dei COC (Centri Operativi Comunali) e l’adozione di tutte le misure necessarie per prevenire, contrastare e mitigare i rischi legati agli eventi meteorologici in arrivo.