Nocera Inferiore investe sulla sicurezza scolastica: quasi 500mila euro per due plessi cittadini

La sicurezza degli edifici scolastici come asse portante dell’azione amministrativa. Con l’avvio del nuovo anno, il Comune di Nocera Inferiore conferma una linea chiara: investire nelle scuole significa investire nel futuro della città. L’Amministrazione comunale ha infatti approvato due progetti esecutivi che prevedono interventi strutturali su importanti plessi scolastici del territorio, per un investimento complessivo di quasi 500 mila euro.

Interventi su “Madre Teresa di Calcutta” e “Vico – De Lorenzo”

Il primo intervento riguarda la scuola dell’infanzia e primaria Madre Teresa di Calcutta. A seguito delle verifiche di vulnerabilità statica e sismica, è stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione del solaio di copertura, per un importo di 207.352 euro, interamente finanziato con fondi comunali.

Il secondo progetto interessa il plesso De Lorenzo – Vico e prevede lavori di manutenzione straordinaria e risanamento della facciata sud, prospiciente via Martinez y Cabrera. L’intervento ha un valore complessivo di 260.733 euro ed è finanziato con fondi comunali e provinciali.

Le dichiarazioni

«La sicurezza degli edifici scolastici e la qualità degli ambienti in cui studiano i nostri ragazzi sono una priorità assoluta – ha sottolineato l’assessore alla Pubblica Istruzione Federica Fortino –. Questi interventi rappresentano un impegno concreto verso studenti, famiglie e personale scolastico, frutto di una programmazione attenta e responsabile».

Sull’importanza della pianificazione istituzionale è intervenuto anche il presidente della Commissione consiliare competente, Ferdinando Padovano:

«Entrambi gli interventi rientrano nella programmazione triennale delle opere pubbliche e rappresentano una scelta chiara: programmare, intervenire e investire sulla scuola come bene pubblico essenziale, con risorse dedicate e azioni concrete».

«Partire dalle scuole per costruire il futuro»

A ribadire la visione dell’Amministrazione è stato il sindaco Paolo De Maio:

«Partire dalle scuole significa partire dalla sicurezza dei nostri figli, dalla qualità degli spazi educativi e dal rispetto per chi ogni giorno vive e lavora negli edifici scolastici. È da qui che vogliamo costruire il futuro di Nocera Inferiore».

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato come gli interventi approvati – dalla messa in sicurezza sismica del plesso Calcutta alla riqualificazione della facciata del liceo classico Gian Battista Vico – De Lorenzo, cofinanziata dalla Provincia di Salerno – siano stati resi possibili grazie alle scelte di bilancio dell’Amministrazione.

«Nel bilancio comunale 2025 abbiamo destinato oltre 900 mila euro alla sicurezza scolastica. Questa resta la nostra priorità e il nostro modello di fare politica».