Nocera Inferiore, pizzaiolo resta incastrato con il braccio nell’impastatrice: salvato da due carabinieri in borghese

Un grave incidente sul lavoro ha rischiato di trasformarsi in tragedia nel pomeriggio del 23 dicembre scorso all’interno di un’attività di ristorazione di Nocera Inferiore. Solo grazie alla prontezza, al sangue freddo e al coraggio di due carabinieri in borghese, presenti casualmente nel locale, un giovane pizzaiolo è riuscito a salvarsi da conseguenze potenzialmente irreversibili. A riportare la vicenda è RTA Live.

Protagonista dell’episodio è Giuseppe Bruno Battipaglia, 27 anni, nato e residente a Nocera Inferiore. Durante l’attività lavorativa, il suo braccio sinistro è rimasto incastrato nella macchina impastatrice, schiacciato tra il braccio meccanico e il cestello in acciaio. Il dolore è stato immediato e fortissimo, mentre la situazione è apparsa da subito estremamente critica.

L’intervento decisivo

A intervenire sono stati il Gerardo Izzo e il Giovanni Fimiani, entrambi carabinieri, che si trovavano nel locale al momento dell’incidente. Richiamati dalle urla della titolare, i due militari si sono precipitati in cucina e hanno assunto immediatamente il controllo della situazione.

Per oltre mezz’ora, tra grande tensione e difficoltà, i carabinieri hanno assistito il giovane, aiutandolo a non perdere conoscenza e coordinando anche l’aiuto di alcuni clienti presenti. Con grande determinazione sono riusciti a liberare l’arto incastrato, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere drammatiche.

La corsa in ospedale

Nonostante le gravi lesioni riportate, l’intervento tempestivo si è rivelato decisivo. I due militari hanno poi sorretto Giuseppe, massaggiandogli il braccio per favorire la circolazione sanguigna, e lo hanno accompagnato immediatamente al Pronto Soccorso di Nocera Inferiore, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Un gesto che conferma l’alto profilo umano e professionale dei carabinieri intervenuti.

Un eroe già premiato

In particolare, il brigadiere Giovanni Fimiani era già stato protagonista in passato di un atto di eroismo riconosciuto ufficialmente: nell’ottobre del 2015, a Trieste, mettendo a rischio la propria vita, salvò un giovane universitario che aveva tentato il suicidio. Per quell’episodio gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica la Medaglia di Bronzo al Merito Civile.

«Due veri angeli custodi»

«Oggi posso dire di essere fortunato – racconta Giuseppe – perché grazie a loro non ho perso l’uso del braccio e forse nemmeno la vita. La loro fermezza, la loro professionalità e la loro umanità mi hanno salvato».