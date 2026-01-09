Pagani rilancia la raccolta differenziata con nuovo calendario (video)

Da metà gennaio nuovo sistema rifiuti a Pagani, con informazione capillare e impegno condiviso tra Comune e gestore.

Presentata in conferenza stampa la fase sperimentale con campagne informative e distribuzione dei kit.

Nuova organizzazione del servizio

Dalla seconda metà di gennaio prende il via a Pagani la nuova raccolta differenziata in forma sperimentale, con un calendario rinnovato per utenze domestiche e non domestiche. L’obiettivo è rendere più efficiente il servizio e ridurre le criticità emerse nella fase di avvio della gestione.

La presentazione ufficiale

La riorganizzazione è stata illustrata in conferenza stampa dal Raffaele Maria De Prisco, insieme ai responsabili dell’azienda che gestisce il servizio e al responsabile comunale Michele Ciancio, sottolineando la necessità di collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Informazione e sensibilizzazione

Accanto al nuovo calendario, l’amministrazione ha previsto campagne di sensibilizzazione online e sul territorio e la distribuzione di kit informativi. Un percorso che punta a rendere il lavoro dei cittadini più efficace e a migliorare concretamente il decoro urbano e la sostenibilità ambientale.

