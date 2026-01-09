Pompei, sequestrato laboratorio caseario per scarichi illeciti: indagini sull’inquinamento del Sarno

Un laboratorio caseario attivo nella produzione di latticini è stato posto sotto sequestro a Pompei nell’ambito delle attività di contrasto all’inquinamento del fiume Sarno.

Un laboratorio caseario attivo nella produzione di latticini è stato posto sotto sequestro a Pompei nell’ambito delle attività di contrasto all’inquinamento del fiume Sarno. Il provvedimento è stato eseguito lo scorso 8 gennaio dalla Polizia Metropolitana di Napoli, al termine di accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

A finire sotto sequestro è stato il laboratorio-opificio della società La Ciliegina srl, ritenuta responsabile di illecito smaltimento di rifiuti, reato previsto dall’articolo 256 del Testo Unico Ambientale.

Reflui smaltiti senza autorizzazione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della USES della Polizia Metropolitana, l’azienda avrebbe smaltito in modo irregolare una parte consistente dei reflui derivanti dalla lavorazione del latte.

Le acque di processo, anziché essere trattate secondo le prescrizioni di legge, venivano convogliate in una vasca interrata di accumulo e successivamente immesse nella pubblica fognatura tramite un sistema di elettropompa, attivato all’occorrenza in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Gli accertamenti tecnici sono stati eseguiti anche con il supporto del personale della GORI.

Sequestri e verifiche sanitarie

A seguito delle verifiche, gli agenti hanno proceduto al sequestro del laboratorio, delle griglie di raccolta, di due vasche di accumulo e dell’elettropompa di sollevamento, al fine di interrompere l’attività illecita e prevenire ulteriori danni ambientali.

Nel corso dei controlli sono emerse anche carenze sotto il profilo igienico-sanitario. Le irregolarità sono state accertate con l’ausilio del personale dell’ASL competente, che ha impartito specifiche prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro.

Un’azione coordinata contro l’inquinamento

L’operazione rientra nel Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso dicembre tra le Procure della Repubblica di Avellino, Nocera Inferiore e Torre Annunziata, le Procure Generali delle Corti di Appello di Napoli e Salerno, l’ARPAC e le forze di polizia giudiziaria impegnate nella tutela ambientale.