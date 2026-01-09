Pontecagnano, sei ragazzi intossicati al centro commerciale Maximall: scattano i soccorsi

Momenti di apprensione nella serata di oggi al Maximall di Pontecagnano Faiano, dove sei ragazzi sono rimasti intossicati, presumibilmente a causa di monossido di carbonio.

L’allarme è stato lanciato dal VOPI. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno sottoposto i giovani a controlli medici per accertarne le condizioni di salute.

Insieme ai soccorritori sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, impegnati negli accertamenti tecnici per individuare l’origine del presunto guasto che avrebbe causato la fuoriuscita del gas.

La situazione è costantemente monitorata, mentre sono in corso verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

