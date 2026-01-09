Positano, escursionista infortunato sul sentiero CAI 239: intervento del Soccorso Alpino

Il ragazzo è scivolato, riportando un trauma alla caviglia con sospetta frattura, che gli ha impedito di proseguire autonomamente.

Intervento di soccorso nel pomeriggio di ieri a Positano, dove il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è entrato in azione su richiesta della Centrale Operativa 118 di Salerno per assistere una coppia di escursionisti.

I due giovani, un uomo e una donna, stavano percorrendo in fase di discesa il sentiero CAI 239, che dalla Caserma Forestale conduce alla frazione di Montepertuso, quando il ragazzo è scivolato, riportando un trauma alla caviglia con sospetta frattura, che gli ha impedito di proseguire autonomamente.

Elisoccorso e recupero

Sul posto sono intervenuti l’Elisoccorso 118 di Napoli e una squadra territoriale del CNSAS. L’escursionista ferito è stato recuperato a bordo dell’elicottero e trasportato presso l’ospedale di Salerno per le cure necessarie, come riporta “Positanonotizie”.

La donna che era con lui è stata invece accompagnata a valle in sicurezza dalla squadra del Soccorso Alpino.

L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità, grazie al coordinamento tra i soccorritori e il personale sanitario.