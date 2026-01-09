Sant’Antonio Abate, minacce e revenge porn contro l’ex: 37enne ai domiciliari

Avrebbe minacciato di diffondere immagini a sfondo sessuale della donna con cui aveva avuto una precedente relazione, chiedendole denaro per evitarne la divulgazione.

Avrebbe minacciato di diffondere immagini a sfondo sessuale della donna con cui aveva avuto una precedente relazione, chiedendole denaro per evitarne la divulgazione. Per questo motivo i Carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 37enne residente a Fisciano.

Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Le accuse contestate sono atti persecutori, revenge porn e tentata estorsione.

Le indagini

Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, l’uomo avrebbe molestato e minacciato ripetutamente la donna, provocandole un perdurante stato di ansia e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita. Le pressioni sarebbero state accompagnate dalla minaccia di rendere pubbliche fotografie a contenuto sessualmente esplicito.

Stando alle risultanze raccolte dagli inquirenti, al rifiuto della vittima di consegnare il denaro, alcune di queste immagini sarebbero state effettivamente inviate a persone a lei conosciute, aggravando ulteriormente la condotta contestata.

La misura cautelare

Il 37enne è stato quindi posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Fisciano. Le indagini proseguono per definire nel dettaglio la vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.