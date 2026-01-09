Scafati, assalto notturno al bancomat UniCredit: ladri in fuga dopo il blitz

L’episodio si è verificato intorno alle 4:30, quando i malviventi hanno cercato di sradicare lo sportello automatico con un’azione rapida e organizzata.

Tentato colpo nella notte a Scafati, dove una banda ha preso di mira la filiale UniCredit di via Martiri d’Ungheria. L’episodio si è verificato intorno alle 4:30, quando i malviventi hanno cercato di sradicare lo sportello automatico con un’azione rapida e organizzata.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero tentato di trascinare via il bancomat utilizzando delle corde, poi abbandonate sull’asfalto durante la fuga. Per forzare l’ingresso nella banca sarebbe stata impiegata anche un’auto, una Fiat 600 di colore rosso, utilizzata come ariete contro la struttura dell’istituto di credito. Nonostante i danni provocati, il furto non è andato a segno.

L’intervento dei carabinieri e le indagini

Determinante è stato il tempestivo intervento dei Carabinieri, che ha costretto i responsabili a darsi alla fuga prima di riuscire a completare il colpo. I malviventi hanno lasciato sul posto l’autovettura utilizzata e parte dell’attrezzatura impiegata per il raid.

I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini, effettuando i rilievi e acquisendo elementi utili all’identificazione della banda. Gli accertamenti proseguono anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza notturna e sui ripetuti tentativi di assalto agli sportelli automatici nel territorio.