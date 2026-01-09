Scafati, raffica di furti nel parcheggio di via Dante Alighieri: clienti esasperati

Da tempo, infatti, vengono segnalati furti e tentativi di effrazione ai danni delle auto in sosta, ma nonostante reclami e denunce la situazione non sembra migliorare.

Non si arrestano gli episodi di microcriminalità nell’area parcheggio di Scafati, in via Dante Alighieri, diventata ormai un punto critico per numerosi cittadini. Da tempo, infatti, vengono segnalati furti e tentativi di effrazione ai danni delle auto in sosta, ma nonostante reclami e denunce la situazione non sembra migliorare.

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le testimonianze di clienti che, una volta tornati alle proprie vetture dopo la spesa, hanno trovato portiere forzate, serrature danneggiate o vetri manomessi. Decine gli episodi segnalati, tra colpi messi a segno e tentativi falliti che hanno comunque provocato danni.

I racconti sui social

«A me non hanno portato via nulla solo perché non sono riusciti ad entrare – racconta una cliente sui social – ma hanno tentato di forzare l’auto sotto gli occhi di tutti». Un’altra aggiunge: «Personalmente non credo che continuerò a fare la spesa qui se la situazione resta questa».

Secondo quanto riferito, chi agisce lo farebbe con modalità ben collaudate: attende che l’auto venga parcheggiata, osserva il proprietario allontanarsi per entrare nel supermercato e poi tenta rapidamente l’effrazione, sfruttando i pochi minuti di assenza, come riporta “Il Mattino“.

La richiesta di maggiore sicurezza

La preoccupazione cresce e con essa la richiesta dei cittadini, che chiedono l’attivazione immediata di un servizio di vigilanza nell’area parcheggio. Se da un lato le forze dell’ordine sono state allertate in seguito ai numerosi episodi, dall’altro i clienti sollecitano anche un intervento diretto della struttura commerciale, affinché si faccia carico della sicurezza di chi utilizza il piazzale.

Una situazione che alimenta rabbia e senso di insicurezza, e che rischia di allontanare definitivamente i clienti se non verranno adottate misure concrete e tempestive.