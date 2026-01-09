Scontro tra due auto a Velina di Castelnuovo Cilento: un ferito e traffico in tilt

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto mentre una delle auto stava effettuando una svolta a sinistra, quando l’altro veicolo avrebbe tentato un sorpasso, causando l’impatto.

Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Castelnuovo Cilento, dove due autovetture si sono scontrate lungo la strada che attraversa la frazione di Velina.

I soccorsi e i rilievi

Nel violento urto è rimasto ferito un uomo di 58 anni, che è stato soccorso e trasportato presso l’Ospedale San Luca per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica e delle responsabilità del sinistro.

L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione, con disagi per gli automobilisti in transito lungo l’arteria.