Terzigno sotto choc: muore a 67 anni dopo una puntura mentre faceva giardinaggio, aperta un’inchiesta

Quella che doveva essere una semplice attività domestica si è trasformata in una tragedia ancora tutta da chiarire. Terzigno è sconvolta per la morte di Amalia Miranda, 67 anni, deceduta il 25 dicembre all’ospedale Santa Maria della Pietà. La Procura di Nola ha aperto un fascicolo d’inchiesta per accertare le cause del decesso, avvenuto nel giro di appena tre giorni.

Dal giardino all’ospedale: il rapido peggioramento

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato il 22 dicembre. La donna stava travasando una stella di Natale quando avrebbe avvertito una puntura improvvisa a un dito, probabilmente provocata da un insetto annidato tra le foglie della pianta. Un episodio che inizialmente non sembrava destare particolare preoccupazione, ma che nel giro di poche ore ha assunto contorni drammatici.

Il dito e la mano hanno iniziato a gonfiarsi in modo anomalo, seguiti da sintomi sempre più gravi, tra cui vomito e diarrea acuta. Le condizioni di Amalia sono rapidamente peggiorate, rendendo necessario il ricovero d’urgenza presso l’ospedale di Nola. Nonostante le cure e gli interventi sanitari, il quadro clinico è precipitato fino al decesso, avvenuto nel giorno di Natale.

Le indagini: disposta l’autopsia

Di fronte a una morte così repentina, la Procura della Repubblica di Nola ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’esame autoptico. L’obiettivo è stabilire se vi sia un nesso diretto tra la puntura e il decesso.

I medici legali dovranno chiarire se la donna sia stata vittima di uno shock anafilattico, di una infezione fulminante come una sepsi, oppure se il decesso sia riconducibile a cause naturali indipendenti dall’episodio avvenuto durante il giardinaggio.

Una comunità in attesa di verità

A Terzigno il dolore si accompagna allo sconcerto. Amalia Miranda era una persona conosciuta e stimata, e la sua morte ha lasciato attoniti familiari, amici e vicini. In molti faticano a comprendere come un gesto quotidiano possa aver avuto un esito così tragico.

Ora si attendono i risultati dell’autopsia, che saranno determinanti per fare piena luce sulla vicenda e chiarire se vi siano responsabilità sanitarie o se si sia trattato di una drammatica fatalità.