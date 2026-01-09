Torre Annunziata, molotov in un’auto parcheggiata: evitata una tragedia grazie alla Polizia Municipale

Attimi di forte tensione a Torre Annunziata, dove un’auto parcheggiata in via Gino Alfani ha rischiato di essere avvolta dalle fiamme dopo l’introduzione di una molotov all’interno dell’abitacolo. Solo il tempestivo intervento della Polizia Municipale ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche.

L’episodio risale alla serata di mercoledì 7 gennaio, quando gli agenti hanno notato fumo fuoriuscire dall’interno di una vettura appartenente a un avvocato oplontino. Resisi immediatamente conto della gravità della situazione, i caschi bianchi hanno attivato la catena dei soccorsi, allertando i Vigili del Fuoco e predisponendo le prime misure di sicurezza.

Area isolata e scoperta dell’ordigno

La strada è stata immediatamente presidiata e gli accessi limitati, per evitare che residenti e passanti potessero avvicinarsi a un punto divenuto improvvisamente pericoloso. Nel corso dei controlli è emersa la causa del fumo: una bottiglia contenente materiale infiammabile, introdotta nell’auto dopo la rottura di un finestrino. Un dettaglio che indirizza con decisione verso la pista del gesto doloso, come riporta “Metropolis“.

La presenza dell’ordigno artigianale ha fatto temere non solo un incendio rapido, ma anche il rischio di un’esplosione, che avrebbe potuto coinvolgere altre auto in sosta e le abitazioni circostanti. L’intervento immediato degli agenti, seguito dalle operazioni di messa in sicurezza, ha scongiurato il peggio e impedito che il veicolo venisse completamente distrutto.

Indagini in corso

Sul posto sono proseguiti gli accertamenti e sono state avviate le indagini per chiarire il movente dell’azione, che appare mirata e di natura intimidatoria. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, raccogliendo testimonianze e verificando eventuali movimenti sospetti nelle ore precedenti.

Resta da chiarire se il gesto sia riconducibile a rancori personali, a un atto intimidatorio o ad altri scenari ancora da definire. Una serata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è conclusa senza feriti solo grazie alla prontezza e alla professionalità della Polizia Municipale, il cui intervento ha fatto la differenza.