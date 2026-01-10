Archiviata l’inchiesta sugli appalti: Alfieri e Cascone fuori da ogni accusa

Il Tribunale di Salerno ha messo definitivamente fine all’iter giudiziario relativo ai presunti illeciti nella gestione di alcune gare d’appalto provinciali. Il Giudice per le indagini preliminari Valeria Campanile ha infatti disposto l’archiviazione del procedimento, accogliendo integralmente la richiesta avanzata lo scorso novembre dal pubblico ministero Alessandro Di Vico.
Le motivazioni della decisione
Secondo quanto stabilito dal gip, non hanno trovato riscontro le ipotesi investigative che ipotizzavano l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata a condizionare le procedure di affidamento dei lavori pubblici. L’inchiesta, rimasta aperta per circa tredici mesi, riguardava interventi infrastrutturali ritenuti strategici per il territorio:
- il completamento della Fondovalle Calore,
- la strada Aversana,
- il sottopasso di Paestum.
Nel decreto di archiviazione si evidenzia come non siano emersi elementi probatori sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, rendendo dunque insussistenti le contestazioni formulate nella fase iniziale delle indagini.
Tutti gli indagati prosciolti
Il provvedimento del Tribunale libera definitivamente da ogni pendenza giudiziaria tutte le sette persone coinvolte nell’inchiesta. Tra queste figurano Franco Alfieri, ex presidente della Provincia ed ex sindaco di Capaccio Paestum, e Luca Cascone.
L’archiviazione riguarda inoltre l’imprenditore Nicola Aulisio, vicepresidente di Ance Campania, l’ex componente dello staff Andrea Campanile, e i tecnici Michele Angelo Lizio, Giovanni Vito Bello e Federica Turi.
Con la decisione del gip si chiude dunque definitivamente un procedimento che aveva acceso l’attenzione sulla gestione degli appalti pubblici provinciali, senza però trovare conferme sul piano giudiziario.