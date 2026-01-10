Arresto cardiaco a Salerno, 45enne salvato dal tempestivo intervento del 118

Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di ieri a Salerno, dove un uomo di 45 anni è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco. Determinante il rapido intervento del sistema di emergenza-urgenza 118, che ha consentito di salvargli la vita.

L’allarme è scattato intorno alle 14:31, come riportato da “Nessuno Tocchi Ippocrate”, quando la Centrale Operativa 118 di Salerno ha ricevuto una richiesta di soccorso per un uomo che presentava forte dolore toracico, sudorazione fredda e nausea. Sul posto è stata immediatamente inviata un’ambulanza.

All’arrivo dei sanitari, il paziente aveva perso conoscenza da pochi minuti ed è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. L’equipaggio ha avviato senza esitazioni le manovre di rianimazione cardiopolmonare, seguendo i protocolli operativi.

Dopo alcuni minuti, il defibrillatore automatico ha rilevato un ritmo defibrillabile, consentendo l’erogazione della scarica. Le manovre rianimatorie sono proseguite fino all’ottenimento del ritorno della circolazione spontanea.

Successivamente è stato eseguito un elettrocardiogramma, che ha evidenziato un infarto miocardico acuto. Attivato il percorso di emergenza per le sindromi coronariche, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è arrivato vigile e cosciente per le cure specialistiche.