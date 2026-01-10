Can Yaman arrestato a Istanbul: l’attore coinvolto in un’indagine su droga e locali notturni

Secondo quanto riportato, Yaman sarebbe stato arrestato nella notte insieme ad altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Görgüzel, nel corso di controlli legati all’inchiesta.

L’attore turco Can Yaman è stato fermato nelle scorse ore a Istanbul nell’ambito di una vasta indagine delle autorità turche su traffico e consumo di sostanze stupefacenti che coinvolgerebbe personaggi noti del mondo dello spettacolo, giornalisti e vip.

La notizia è stata diffusa dai principali media turchi. Secondo quanto riportato, Yaman sarebbe stato arrestato nella notte insieme ad altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Görgüzel, nel corso di controlli legati all’inchiesta. Durante le verifiche, l’attore sarebbe stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente.

I sette fermati sono stati sottoposti ad accertamenti presso l’Istituto di medicina legale, dove sono in corso test per stabilire l’eventuale assunzione di droghe, il tipo di sostanze e il periodo di utilizzo. Parallelamente, la polizia ha effettuato raid in nove night club della metropoli sul Bosforo, portando all’arresto di alcuni presunti spacciatori e di gestori di locali accusati di favorire la vendita e il consumo di stupefacenti.

L’indagine, avviata da settimane, avrebbe già coinvolto oltre venti tra personaggi pubblici e operatori dell’informazione. I reati ipotizzati comprendono il possesso di sostanze per uso personale, l’agevolazione e l’incoraggiamento all’uso di droghe, oltre ad altre fattispecie più gravi contestate in singoli filoni investigativi.

Un dettaglio rilevante viene precisato dal quotidiano turco Hürriyet: secondo le fonti giudiziarie, non sarebbe stato emesso un ordine di arresto preventivo nei confronti di Can Yaman. Il fermo sarebbe infatti avvenuto in flagranza, a seguito del ritrovamento della sostanza durante un controllo.