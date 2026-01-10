Cede una ringhiera in via degli Aranci, tragedia sfiorata a Sorrento

Momenti di paura questa mattina a Sorrento, dove una ringhiera è improvvisamente crollata lungo via degli Aranci, in una giornata segnata da maltempo e forti raffiche di vento.

Momenti di paura questa mattina a Sorrento, dove una ringhiera è improvvisamente crollata lungo via degli Aranci, in una giornata segnata da maltempo e forti raffiche di vento. La struttura, posizionata sul marciapiede che costeggia via Marziale, importante arteria di collegamento con la stazione ferroviaria, ha ceduto finendo sulla carreggiata sottostante.

Nel crollo è venuta giù anche l’intera struttura in acciaio della segnaletica, sulla quale erano ancora affissi – da oltre cinquanta giorni – i manifesti relativi alle elezioni regionali dello scorso novembre. Solo per una fortunata coincidenza non si registrano feriti, nonostante si tratti di una zona molto frequentata quotidianamente da residenti, pendolari e turisti, come riporta “Metropolis“.

L’episodio ha inevitabilmente riacceso l’attenzione sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture urbane, soprattutto in punti strategici della città e in presenza di eventi meteorologici avversi. Resta ora da chiarire lo stato di conservazione delle ringhiere e delle strutture presenti lungo l’asse viario, mentre si attendono eventuali interventi di messa in sicurezza.