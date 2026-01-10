Forio, si ferma il Cinema delle Vittorie: dopo 56 anni cala il sipario sulla storica sala dell’isola

Dopo 56 anni di attività, il Cinema delle Vittorie di Forio sospende la programmazione. L’annuncio, affidato a poche righe pubblicate dalla famiglia Matarese, segna la fine di una delle sale più longeve e simboliche dell’isola d’Ischia.

Una decisione maturata nel tempo, come spiega Patrizia Matarese, senza polemiche né rimpianti. Alla base della scelta, il cambiamento profondo delle abitudini del pubblico, la diminuzione dell’offerta cinematografica e un modo di vivere il cinema che non è più quello di una volta. «Un cinema non può essere un luogo vuoto – racconta – non è sostenibile andare avanti con sale semideserte. Chi ama questo lavoro deve anche sapere quando è il momento di fermarsi».

Costruito nel 1970 dal padre Armando Matarese, il Cinema delle Vittorie ha attraversato oltre mezzo secolo di storia, senza mai chiudere se non durante il periodo del Covid. Dalle prime proiezioni fino ai grandi incassi più recenti, la sala ha accompagnato generazioni di foriani, diventando un punto di riferimento culturale e sociale.

Non si tratta di una chiusura rabbiosa né improvvisa, ma di una pausa consapevole. Il locale resta di proprietà della famiglia e non è escluso che, in futuro, qualcuno possa raccogliere il testimone. Per ora, però, il sipario si abbassa.

Il Cinema delle Vittorie smette di proiettare film, ma resta un pezzo di Forio, custodito nella memoria collettiva di chi, in quella sala, ha vissuto storie, emozioni e interi frammenti di vita.