Maltempo, slitta la Notte Bianca a Nocera Superiore: evento e show “Febbre Italiana” rinviati a domenica

La Notte Bianca di Nocera Superiore e lo spettacolo musicale “Febbre Italiana”, inizialmente in programma per la serata odierna, sono stati rinviati a domani, domenica 11 gennaio 2026. La decisione è stata assunta dall’Amministrazione comunale a causa dell’incertezza legata alle condizioni meteorologiche previste, ritenute non idonee a garantire il regolare svolgimento degli eventi in sicurezza.

L’obiettivo del rinvio è consentire a cittadini e visitatori di vivere l’iniziativa nelle migliori condizioni possibili, evitando disagi e criticità legate al maltempo. Il programma resta invariato: alle ore 18:00, lungo via Vincenzo Russo, è confermata l’animazione dedicata ai più piccoli, mentre a partire dalle ore 21:00, in piazza Marco Polo, andrà in scena lo show musicale di “Febbre Italiana”.

L’Amministrazione comunale ha ringraziato cittadini, operatori commerciali e visitatori per la comprensione e la collaborazione, rinnovando l’invito a partecipare numerosi all’evento nella nuova data, con l’auspicio di condizioni meteo più favorevoli.