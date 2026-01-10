Mercogliano, vinto un milione al Gratta&Vinci: la città tra stupore e ironia

Una vincita da un milione di euro ha acceso curiosità e commenti a Mercogliano, diventando in poche ore l’argomento più chiacchierato in città.

Una vincita da un milione di euro ha acceso curiosità e commenti a Mercogliano, diventando in poche ore l’argomento più chiacchierato in città. Il colpo di fortuna è arrivato grazie a un Gratta&Vinci Vip, acquistato presso la Tabaccheria Di Grezia.

Il vincitore, al momento, resta anonimo, ma la notizia si è diffusa rapidamente tra residenti e commercianti, alimentando stupore, curiosità e le immancabili battute, in perfetto stile irpino.

Tra sorrisi e riflessioni, in molti si interrogano su chi possa essere il fortunato giocatore e su come deciderà di utilizzare la somma. Un augurio, però, sembra mettere tutti d’accordo e riecheggia tra le strade del paese:

“Speriamo faccia qualche opera di bene.”

Una frase semplice, che racconta lo spirito di una comunità capace di accogliere anche la fortuna altrui con ironia e senso collettivo.