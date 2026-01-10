Muore a 17 anni per una miocardite: dolore tra Torre Orsaia e Camerota

Un grave lutto ha colpito il Cilento. C.N., ragazzo di 17 anni (avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 2 febbraio), è deceduto nelle scorse ore presso l’Ospedale di Sapri.

Un grave lutto ha colpito il Cilento. C.N., ragazzo di 17 anni (avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 2 febbraio), è deceduto nelle scorse ore presso l’Ospedale di Sapri, dove era ricoverato a causa di una miocardite.

Il giovane era residente a Torre Orsaia ed era figlio di un padre originario di Camerota. Frequentava il liceo delle scienze umane.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, provocando profondo dolore e sgomento nelle comunità di Torre Orsaia e Camerota, dove il ragazzo e la sua famiglia erano molto conosciuti. In queste ore stanno arrivando numerosi messaggi di cordoglio da amici, compagni di scuola e conoscenti.

La salma si trova attualmente presso l’ospedale di Sapri. Nelle prossime ore saranno resi noti ulteriori dettagli relativi alle esequie.