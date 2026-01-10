Nocera Superiore investe sulla prevenzione: al via un corso gratuito di primo soccorso e defibrillazione

L’iniziativa rientra nel progetto “Nocera Superiore Città Cardioprotetta”, un percorso avviato dall’Ente per diffondere competenze salvavita e rendere il territorio sempre più sicuro.

Nocera Superiore rafforza il proprio impegno sul fronte della salute pubblica puntando ancora una volta su informazione, formazione e prevenzione. L’Amministrazione comunale ha infatti promosso un nuovo corso gratuito di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE), rivolto alla cittadinanza.

L’iniziativa rientra nel progetto “Nocera Superiore Città Cardioprotetta”, un percorso avviato dall’Ente per diffondere competenze salvavita e rendere il territorio sempre più sicuro. Il corso, a carattere divulgativo, è patrocinato dal Comune ed è realizzato in collaborazione con il Gruppo Archeologico Nuceria e con il dottor Pietro Genito.

L’appuntamento è fissato per giovedì 15 gennaio 2026, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare. Durante l’incontro, i partecipanti potranno acquisire nozioni teoriche di base e apprendere le principali manovre pratiche utili ad affrontare situazioni di emergenza, come l’arresto cardiaco improvviso, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

«Puntare sulla prevenzione significa costruire una comunità più consapevole e pronta a intervenire nei momenti critici – ha sottolineato il sindaco Gennaro D’Acunzi –. La tutela della salute dei cittadini è una priorità assoluta dell’azione amministrativa».

Il progetto “Nocera Superiore Città Cardioprotetta”, fortemente sostenuto dall’Amministrazione comunale, ha già portato all’installazione di dodici defibrillatori sul territorio, anche grazie al contributo delle imprese locali. Un risultato che colloca Nocera Superiore tra i comuni più attenti al tema della cardioprotezione in Campania e che si inserisce in una più ampia strategia di potenziamento dei servizi socio-sanitari a beneficio dell’intera comunità.