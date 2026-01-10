Pagani, asfalto ceduto e buche profonde: disagi e pericoli in diverse strade cittadine

La situazione è particolarmente critica in via Padre Vincenzo Sorrentino e nella Iª Traversa Macinanti, dove la carreggiata risulta danneggiata in più punti.

Disagi e preoccupazione a Pagani, dove nelle ultime ore si sono formate grosse buche sull’asfalto a causa del cedimento del manto stradale. La situazione è particolarmente critica in via Padre Vincenzo Sorrentino e nella Iª Traversa Macinanti, dove la carreggiata risulta danneggiata in più punti.

Secondo quanto segnalato dai residenti, l’asfalto è saltato improvvisamente, probabilmente a causa delle recenti piogge, dell’usura del fondo stradale e di eventuali infiltrazioni nel sottosuolo. In alcuni tratti si sono aperte vere e proprie voragini, rendendo la circolazione difficoltosa e potenzialmente pericolosa, soprattutto per motociclisti, ciclisti e pedoni.

Le buche, in alcuni casi profonde e poco visibili, rappresentano un rischio concreto per la sicurezza stradale, in particolare nelle ore serali e notturne. Automobilisti e residenti chiedono un intervento urgente per la messa in sicurezza delle strade e il ripristino del manto stradale.

La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, con l’auspicio che vengano effettuati sopralluoghi tecnici e lavori di riparazione nel più breve tempo possibile, al fine di evitare incidenti e ulteriori danni.

Intanto, si invita alla massima prudenza chi transita nelle zone interessate.