Provincia di Salerno al voto: i Dem puntano su investimenti strategici

Incontro a Salerno tra vertici dem e candidati provinciali: focus su viabilità, scuole, aeroporto e porto nonostante i tagli governativi.

Nei giorni delle elezioni di secondo livello, il Partito Democratico rilancia su infrastrutture, ambiente e sviluppo territoriale.

Strategia politica e appuntamento provinciale

Il Partito Democratico si prepara alle elezioni provinciali di secondo livello con l’obiettivo dichiarato di confermare la maggioranza di centrosinistra alla guida della Provincia di Salerno. L’incontro con i candidati al consiglio provinciale ha rappresentato un passaggio di coordinamento politico in una fase ritenuta delicata, sia per il valore amministrativo dell’ente sia per il peso strategico dei progetti in corso. Al centro del confronto, la necessità di consolidare la leadership istituzionale in continuità con quanto avvenuto in Regione Campania.

Opere pubbliche e risorse in campo

Nel ragionamento politico illustrato da Piero De Luca, segretario regionale Dem, la Provincia di Salerno viene indicata come snodo fondamentale per l’attuazione di interventi infrastrutturali di vasta portata. Viabilità e manutenzione stradale rappresentano una priorità, con investimenti rilevanti sull’area dell’Aversana, sulla Pisciottana, sulle strade connesse all’aeroporto e sull’intero sistema di collegamenti dello scalo Salerno Costa d’Amalfi-Cilento. Accanto a questi, trovano spazio i progetti del Masterplan Salerno Sud e gli interventi sull’edilizia scolastica, che interessano plessi di tutto il territorio provinciale, nonostante i pesanti tagli alle risorse destinati alle Province negli ultimi mesi.

Ambiente, porto e infrastrutture strategiche

Nel quadro degli investimenti, particolare attenzione viene riservata anche al nuovo Piano regolatore del porto di Salerno, tema che ha generato un dibattito acceso. La linea politica ribadita è quella di uno sviluppo infrastrutturale che non prescinda dalla tutela delle coste, delle spiagge e dell’ambiente, considerati asset economici e turistici irrinunciabili. Analoga centralità viene attribuita allo sviluppo dell’aeroporto, ritenuto sempre più strategico per il bacino del Mezzogiorno, con la necessità di rafforzare le infrastrutture di collegamento, dalla viabilità ordinaria alla futura metropolitana leggera, su cui anche la Provincia sarà chiamata a svolgere un ruolo determinante.

