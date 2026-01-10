Salerno, cucciolo intrappolato in un dirupo salvato dai Vigili del Fuoco

Ore di paura e apprensione nella mattinata di ieri in località Piano di Croce, nel territorio di Salerno, dove un cucciolo di cane è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasto intrappolato in un dirupo in una zona montuosa particolarmente impervia.

Il piccolo, probabilmente appartenente a una cucciolata di cani da caccia, piangeva disperatamente da diverse ore. A notarlo è stato un cittadino che, sentendo i lamenti provenire dalla scarpata e rendendosi conto dell’impossibilità di raggiungerlo a causa del terreno scivoloso e pericoloso, ha immediatamente lanciato l’allarme.

Il salvataggio

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, con grande professionalità e non poche difficoltà, sono riusciti a raggiungere il cucciolo e a recuperarlo in sicurezza. L’operazione si è svolta in un contesto ambientale complesso, caratterizzato da pendenze ripide e condizioni del suolo critiche.

Il cane, una volta tratto in salvo, appariva bagnato, infreddolito e con diverse escoriazioni, ma fortunatamente vigile e reattivo.

Affidato alle cure veterinarie

Dopo il recupero, il cucciolo è stato affidato alle cure dei veterinari per gli accertamenti sanitari necessari. Successivamente sarà trasferito in canile, dove potrà essere dato in adozione.

Un ringraziamento sentito va ai Vigili del Fuoco, che ancora una volta hanno dimostrato dedizione, coraggio e attenzione per la tutela di ogni forma di vita, intervenendo con prontezza e spirito di servizio.