Sarno, minorenne fermato con droga, munizioni e materiale sospetto: denunciato alla Procura dei Minori

Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione di polizia giudiziaria a Sarno, dove un minorenne è stato deferito all’autorità giudiziaria dopo essere stato trovato in possesso di droga e altro materiale ritenuto di provenienza illecita.

Il giovane è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato durante un servizio di pattugliamento del territorio. Nel corso della perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto diverse dosi di hashish già confezionate, un coltello a serramanico e una somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione in casa

Alla luce degli elementi emersi durante il controllo su strada, gli agenti hanno deciso di estendere gli accertamenti anche all’abitazione del minorenne. All’interno dell’immobile è stato sequestrato ulteriore materiale compromettente: munizioni di diverso calibro detenute illegalmente, strumenti per il confezionamento delle sostanze stupefacenti e diversi mazzi di chiavi di accensione di veicoli.

Su quest’ultimo punto sono in corso verifiche per accertare se le chiavi possano essere riconducibili a mezzi rubati.

Denuncia e indagini in corso

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Il minorenne, dopo l’identificazione, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Salerno.

Le indagini proseguono per chiarire la provenienza delle munizioni e per verificare l’eventuale coinvolgimento del giovane in altri reati, in particolare legati al traffico di stupefacenti e ai furti di veicoli.