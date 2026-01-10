Stazione di Salerno, apre il nuovo McDonald’s: Chef Express amplia l’offerta food per i viaggiatori

Chef Express, società del Gruppo Cremonini, ha inaugurato un nuovo ristorante McDonald’s all’interno della Stazione ferroviaria di Salerno, uno dei principali hub di mobilità del Sud Italia.

Il nuovo punto vendita si affianca al bar-caffetteria “Italico”, anch’esso gestito da Chef Express, ampliando così l’offerta di ristorazione dedicata ai viaggiatori. Entrambi i locali sono stati realizzati attraverso la riqualificazione di spazi precedentemente inutilizzati all’interno della stazione.

Occupazione e riqualificazione degli spazi

Le due strutture impiegano complessivamente circa 30 addetti, confermando l’impegno dell’azienda nella creazione di occupazione nel settore della ristorazione “in viaggio” e nel recupero funzionale degli spazi ferroviari.

«A Salerno, grazie alla partnership con Rete Ferroviaria Italiana, possiamo offrire un’offerta rinnovata e diversificata che combina il nuovo McDonald’s con il bar Italico», ha dichiarato Nicolas Bigard, sottolineando la leadership dell’azienda nel comparto della ristorazione ferroviaria.

La partnership con McDonald’s e i numeri del gruppo

La collaborazione tra Chef Express e McDonald’s Italia è focalizzata sullo sviluppo dei ristoranti nei canali travel, come stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradali. Attualmente Chef Express gestisce 39 ristoranti McDonald’s in Italia.

Nel complesso, Chef Express opera con oltre 560 punti vendita, con una quota rilevante del fatturato generata da attività in concessione in stazioni, aeroporti, autostrade e a bordo treno. È leader nei buffet di stazione (presenti in 54 scali ferroviari), nella ristorazione aeroportuale (in 15 aeroporti italiani) e gestisce 57 aree di ristoro autostradali.

Nel settore ferroviario europeo, Chef Express serve oltre 120 treni al giorno in cinque Paesi. Nel comparto della ristorazione commerciale controlla direttamente le catene Roadhouse Restaurant, Calavera e Billy Tacos, e sviluppa in licenza marchi internazionali come Pret A Manger e wagamama. All’estero gestisce inoltre la catena Bagel Factory, con 36 locali tra Regno Unito e Irlanda.