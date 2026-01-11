Angri, cade dalla finestra mentre pulisce i vetri: grave un 70enne

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava effettuando lavori di pulizia dei vetri quando avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto.

Incidente domestico nella mattinata di ieri ad Angri, in via dei Goti, dove un uomo di 70 anni è precipitato dalla finestra della propria abitazione, situata al primo piano di un condominio. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava effettuando lavori di pulizia dei vetri quando avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, accorsi dopo aver assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo, rimasto cosciente nonostante il violento impatto.

Il 70enne è stato inizialmente trasportato all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore e successivamente trasferito all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti a causa della gravità delle lesioni riportate. I medici hanno riscontrato diverse fratture. Le sue condizioni restano serie, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.