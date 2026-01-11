Angri-Montemiletto, sugli spalti Bruno Petrone: il ritorno del giovane calciatore dopo l’aggressione

Uno spettatore speciale ha seguito dagli spalti la gara del campionato di Eccellenza tra Angri e Montemiletto. Si tratta di Bruno Petrone, il giovane calciatore accoltellato meno di due settimane fa.

Uno spettatore speciale ha seguito dagli spalti la gara del campionato di Eccellenza tra Angri e Montemiletto. Si tratta di Bruno Petrone, il giovane calciatore accoltellato meno di due settimane fa, che dopo essere stato dimesso dall’ospedale ha voluto essere presente per sostenere la sua squadra. Al suo fianco la mamma Dorotea e la zia, in una giornata carica di emozione e significato.

La presenza di Petrone non è passata inosservata, diventando il simbolo di un ritorno alla normalità dopo giorni difficili. «Ha già il contratto pronto per il prossimo anno, per noi è come un figlio», ha dichiarato il presidente Claudio Anelluccio, sottolineando il legame umano e sportivo che unisce il club al giovane atleta.

Parole cariche di commozione anche quelle della madre. «L’emozione è tanta – ha raccontato Dorotea –. Un momento così tragico, paradossalmente, è stato anche bello perché ci ha fatto sentire tanto affetto e tanta vicinanza». Poi l’appello, inevitabile: «Chiediamo giustizia. Non si può accettare che cinque persone possano tentare di strapparti un figlio. Io sono stata fortunata, ma quanto accaduto non deve essere dimenticato».

Una presenza, quella di Bruno Petrone sugli spalti, che va oltre il risultato sportivo e rappresenta un messaggio di forza, resilienza e vicinanza di un’intera comunità a un ragazzo che sta provando a lasciarsi alle spalle una delle pagine più dure della sua vita.