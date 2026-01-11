D’Angelo: Consorzio di Bonifica, sicurezza idraulica sotto controllo (video)

Piogge intense sul territorio, l’ente consortile attiva verifiche e interventi sui canali secondari locali.

Salerno, agro nocerino sarnese, Nocera Inferiore, sestante.tv, 2026, agro24,

Consorzio di Bonifica, maltempo, canali, monitoraggio, manutenzione, sicurezza idraulica, territorio

Attenzione costante sul reticolo idraulico

Sono giorni caratterizzati da piogge intense, ma il Consorzio di Bonifica assicura un monitoraggio continuo dei canali reticolari secondari locali. Un’attività quotidiana che punta a intercettare eventuali criticità prima che possano trasformarsi in emergenze, attraverso controlli mirati e verifiche sul corretto deflusso delle acque, in un contesto climatico sempre più complesso e imprevedibile.

Le precisazioni del presidente D’Angelo

A chiarire l’impegno dell’ente consortile è il presidente Mario Rosario D’Angelo, che interviene sul tema della manutenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico. D’Angelo sottolinea come “la prevenzione passi da un presidio costante del territorio”, evidenziando che le attività di controllo richiedono risorse, competenze e una programmazione continua. L’obiettivo resta quello di garantire sicurezza alle comunità locali, riducendo i rischi legati a eventi meteorologici sempre più frequenti e intensi.

