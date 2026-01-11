Inter-Napoli 2-2 a San Siro: McTominay trascina gli azzurri, spettacolo e equilibrio nel big match

Finisce in parità il confronto di alta classifica tra Inter e Napoli, protagoniste di una delle gare più intense e divertenti di questa Serie A 2025-26.

Finisce in parità il confronto di alta classifica tra Inter e Napoli, protagoniste di una delle gare più intense e divertenti di questa Serie A 2025-26. A San Siro il 2-2 finale fotografa alla perfezione l’andamento di una sfida giocata a ritmi elevatissimi, con continui capovolgimenti di fronte e una distanza in classifica che resta invariata.

L’Inter parte forte e impone subito il proprio ritmo. Dopo un avvio aggressivo, i nerazzurri sbloccano il risultato al 9’: recupero alto, Thuram serve Dimarco che con un diagonale preciso supera Milinkovic-Savic. I padroni di casa continuano a spingere, ma con il passare dei minuti il Napoli cresce e trova il pareggio al 26’. A firmarlo è Scott McTominay, che anticipa la difesa e batte Sommer con una conclusione secca, ristabilendo l’equilibrio prima dell’intervallo.

Nella ripresa la partita resta apertissima. Il Napoli approccia meglio, l’Inter risponde col possesso e al 73’ torna avanti grazie al calcio di rigore trasformato da Calhanoglu, concesso dopo l’intervento del Var. Il match sembra indirizzato, ma gli azzurri non mollano: Conte cambia assetto offensivo e all’81’ arriva il nuovo pareggio, ancora con McTominay, bravo a inserirsi e a colpire con freddezza su assist di Politano e sponda di Lang.

Nel finale l’Inter tenta l’assalto decisivo e va vicinissima al 3-2 nei minuti di recupero, quando Mkhitaryan colpisce il palo dopo una deviazione decisiva. Il triplice fischio chiude una gara combattuta e corretta, che conferma la solidità e le ambizioni di entrambe.

Un punto a testa che lascia tutto aperto nella corsa al vertice. Nel prossimo turno l’Inter sarà impegnata contro il Lecce, mentre il Napoli affronterà il Parma, in un campionato che continua a promettere equilibrio e spettacolo.