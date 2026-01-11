La Scafatese passa a Nocera: 0-2 al San Francesco e primato consolidato

La Scafatese conquista una vittoria pesante allo stadio San Francesco, superando la Nocerina per 2-0 e rafforzando ulteriormente la propria leadership in campionato. Il successo esterno, unito agli altri risultati di giornata, consente ai gialloblù di allungare il distacco sulle inseguitrici, portandosi a +11 sul secondo posto.
La partita si decide in avvio. Dopo una fase iniziale di studio, gli ospiti sbloccano il risultato con una conclusione dalla lunga distanza di Convitto che sorprende il portiere rossonero. Pochi minuti più tardi arriva anche il raddoppio, firmato da Volpicelli, bravo a sfruttare una situazione favorevole in area dopo una deviazione difensiva.
Sul doppio svantaggio la Nocerina prova a reagire. Nel finale del primo tempo colpisce una traversa con Opoola, mentre nella ripresa va più volte vicina al gol, ancora con lo stesso attaccante e con Tazza, senza però riuscire a riaprire la gara. La Scafatese, dal canto suo, gestisce il vantaggio con ordine, evitando rischi e controllando il ritmo del match fino al triplice fischio.
Il risultato conferma la solidità della formazione ospite, sempre più padrona del campionato, mentre per la Nocerina arriva un’altra battuta d’arresto che alimenta il momento difficile già evidenziato nelle ultime settimane. Un ko che pesa sul morale e sulla classifica, in un contesto reso ancora più delicato dal clima di crescente contestazione da parte della tifoseria.