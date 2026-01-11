Nocera Inferiore, auto fuori controllo nel centro storico: paura nella notte al Casale del Pozzo

Intorno alle 2:30, un’Audi di colore bianco, lanciata a velocità sostenuta lungo via Francesco Federici, nel rione Casale del Pozzo, è rimasta coinvolta in una violenta carambola che ha svegliato numerosi residenti.

Attimi di forte apprensione nella notte nel centro storico di Nocera Inferiore, dove un grave incidente stradale avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Intorno alle 2:30, un’Audi di colore bianco, lanciata a velocità sostenuta lungo via Francesco Federici, nel rione Casale del Pozzo, è rimasta coinvolta in una violenta carambola che ha svegliato numerosi residenti.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente non si sarebbe accorto della presenza dei cavi delle luminarie natalizie, temporaneamente posati sull’asfalto per le operazioni di smontaggio notturno. L’auto li avrebbe agganciati e trascinati per diversi metri, perdendo improvvisamente aderenza. A quel punto il veicolo, ormai senza controllo, si è schiantato contro la parete esterna di un bar, per poi terminare la corsa contro un’auto in sosta nei pressi della cappella di San Rocco.

Il forte rumore dell’impatto ha richiamato immediatamente l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, già impegnata nei servizi di controllo notturno. I militari sono intervenuti tempestivamente, isolando l’area e mettendo in sicurezza la carreggiata, resa scivolosa dalla fuoriuscita di olio e carburante, come riporta “Telenuova“.

Nonostante la violenza dell’incidente, non si registrano feriti gravi. I danni, invece, sono ingenti sia alle strutture coinvolte che ai veicoli. Le operazioni di rimozione e bonifica sono andate avanti per diverse ore, sotto la supervisione delle forze dell’ordine.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla pericolosità della velocità elevata in una zona del centro storico caratterizzata da strade strette e alta densità abitativa, dove l’incidente avrebbe potuto coinvolgere passanti o operai impegnati nei lavori.