Nocera Superiore in festa: il signor Matteo Santoro compie 100 anni

Giornata di festa e grande emozione a Nocera Superiore per un traguardo davvero speciale. La comunità ha celebrato oggi i 100 anni del signor Matteo Santoro, circondato dall’affetto dei familiari e dalla vicinanza dell’Amministrazione comunale.

Un secolo di vita che racchiude esperienze, sacrifici e ricordi di epoche profondamente diverse, attraversando cambiamenti storici e sociali che hanno segnato il Paese e il territorio nocerino. Una storia personale che si intreccia con quella collettiva della città.

A nome dell’intera Amministrazione, il sindaco Gennaro D’Acunzi ha voluto rivolgere un messaggio di auguri e riconoscenza al neo centenario, definendolo un esempio di saggezza, valori e memoria storica per tutta la comunità.

Un compleanno importante che diventa occasione per rendere omaggio non solo a una lunga vita, ma anche al patrimonio umano e culturale rappresentato dai cittadini più anziani.

A “nonno” Matteo Santoro gli auguri più sinceri di buon compleanno e ancora tanti momenti di serenità.