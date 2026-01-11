Nuova auto polizia locale, Strianese rafforza sicurezza a San Valentino (video)

San Valentino. Consegnata una Jeep Compass grazie a fondi regionali: potenziato il parco mezzi della Polizia Locale al servizio del territorio.

Un nuovo mezzo al servizio della città

A San Valentino Torio è stata ufficialmente consegnata e presentata dal sindaco Michele Strianese la nuova auto della Polizia Locale, una Jeep Compass ottenuta grazie a un finanziamento della Regione Campania. Il veicolo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento delle dotazioni operative del Corpo, garantendo maggiore efficienza nei servizi di controllo e una risposta più tempestiva alle esigenze del territorio.

Angri, il cimitero delle targhe sul cavalcavia dimenticato (video)

Ringraziamenti e potenziamento operativo

La nuova vettura si affianca all’auto acquistata nel 2021, una Dacia Duster, e alle due motociclette Benelli già in dotazione, contribuendo a rendere più capillare la presenza della Polizia Locale. Un ringraziamento è stato rivolto al Comandante Giovanni De Caro, al Vice Comandante Carlo Velardo e a tutti gli uomini e le donne del Corpo per l’impegno quotidiano. Apprezzamento anche per la dott.ssa Marianna Migliaro, per il supporto amministrativo che ha reso possibile l’ottenimento del finanziamento.

Fiume Sarno, dragaggi fermi: Aliberti chiede chiarezza a Scafati (video)