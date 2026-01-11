Paganese. La capolista espugna lo Zaccheria: vittoria per 2-1 e fuga in vetta

La capolista Paganese conferma la propria solidità e passa allo stadio Zaccheria con il punteggio di 2-1, conquistando tre punti pesantissimi che consolidano il primato in classifica.

La capolista Paganese conferma la propria solidità e passa allo stadio Zaccheria con il punteggio di 2-1, conquistando tre punti pesantissimi che consolidano il primato in classifica. Una gara affrontata con grande concretezza, decisa da un avvio brillante e da un primo tempo chiuso in doppio vantaggio, mentre nella ripresa la gestione del risultato ha permesso agli ospiti di controllare il tentativo di rimonta dei padroni di casa.

La cronaca

Il match si sblocca subito al 6’, quando El Haddadi trova la conclusione vincente con una giocata di qualità che sorprende il portiere. La rete iniziale indirizza la partita, con gli ospiti capaci di mantenere il controllo delle operazioni e di rendersi nuovamente pericolosi in più occasioni, soprattutto sulle corsie laterali e sui calci piazzati. I padroni di casa provano a reagire, ma faticano a trovare continuità nella manovra offensiva.

Nel finale della prima frazione arriva il raddoppio: allo scadere, dopo un recupero palla sulla trequarti, Labriola finalizza l’azione firmando lo 0-2 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi.

Nella ripresa i ritmi si alzano e la formazione di casa prova a riaprire la partita, trovando il gol dell’1-2 al 49’ con Musy Hernandez, bravo a sfruttare un cross dalla fascia. La rete accende la gara, ma la capolista non si scompone, continuando a difendersi con ordine e a ripartire quando possibile. Da segnalare una spettacolare rovesciata di Mancino che sfiora il gol, oltre a diverse conclusioni dalla distanza che non inquadrano lo specchio.

Nel finale i padroni di casa tentano l’assalto soprattutto sui calci da fermo, senza però riuscire a trovare il pareggio. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria degli ospiti, che escono dallo Zaccheria con un successo meritato e un vantaggio in classifica ulteriormente rafforzato.

Un risultato che conferma la forza e la continuità della capolista, capace di colpire nei momenti chiave del match e di gestire con maturità le fasi più delicate della partita.