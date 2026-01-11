Salerno, tensione sulla Metropolitana: giovane senza biglietto insulta controllore e passeggeri

Momenti di forte tensione nella tarda mattinata di oggi a bordo di una corsa della Metropolitana di Salerno, partita dalla stazione ferroviaria alle ore 13:35. Un giovane, apparentemente sprovvisto di titolo di viaggio, ha dato in escandescenze dopo essere stato avvicinato dal controllore, rivolgendogli insulti e frasi offensive, per poi estendere le minacce anche agli altri passeggeri presenti sul convoglio.

La situazione è rapidamente degenerata, creando paura tra i pendolari. Tra i presenti anche un padre con i suoi bambini, finito nel mirino del ragazzo con frasi volgari e intimidatorie che hanno ulteriormente alimentato il clima di apprensione a bordo.

A raccontare quanto accaduto è uno dei passeggeri, che ha contattato la nostra redazione spiegando come il giovane sarebbe noto nella zona: «Ha problemi psichici, spesso si ferma nei pressi della fermata Sita ed è conosciuto anche lì. Chiede soldi e, se non ottiene quello che vuole, inizia a insultare e minacciare». Secondo il racconto, anche i controllori sembravano già a conoscenza della persona, come riporta “SalernoToday“.

Resta tuttavia alta la preoccupazione tra i viaggiatori: «Chi ci garantisce che non sia armato o sotto l’effetto di farmaci? – ha aggiunto il testimone – episodi del genere fanno tornare alla mente fatti di cronaca ben più gravi».

L’episodio riaccende il tema della sicurezza sui mezzi pubblici e della necessità di maggiori tutele per personale viaggiante e utenti, soprattutto in presenza di situazioni potenzialmente imprevedibili. Al momento non si segnalano feriti, ma l’accaduto ha lasciato forte disagio tra i passeggeri.