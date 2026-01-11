San Marzano sul Sarno, finanziato il nuovo plesso scolastico

Via libera al progetto di demolizione e ricostruzione della scuola di Piazza Amendola: chiuso positivamente l’iter amministrativo.

San Marzano sul Sarno registra l’approvazione del finanziamento per la messa in sicurezza e la riqualificazione del plesso scolastico di Piazza Amendola, che prevede la demolizione e la ricostruzione dell’edificio. L’iter, avviato dalla precedente amministrazione, è stato ripreso e portato a compimento dall’attuale esecutivo guidato dal sindaco Andrea Annunziata, fino alla chiusura positiva dell’istruttoria. L’importo complessivo dell’opera ammonta a 8.735.688,96 euro, con una quota di cofinanziamento comunale pari a 270.194,20 euro.

Il valore amministrativo del percorso

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova scuola primaria su tre livelli fuori terra, con 21 aule e spazi funzionali per accogliere 520 alunni, pienamente conforme agli standard normativi vigenti. Il sindaco Annunziata ha sottolineato come “questo finanziamento rappresenti il risultato di un lavoro serio e costante, inserito in una visione più ampia di riassetto del territorio comunale”, ribadendo che “investire sulle scuole significa investire sul futuro della comunità”.

L’impegno sull’edilizia scolastica

A evidenziare la complessità dell’iter è stato anche il vicesindaco con delega all’Edilizia scolastica Vincenzo Marrazzo, che ha seguito direttamente tutte le fasi procedurali: “È stato un percorso fatto di verifiche puntuali, adeguamenti progettuali e continui approfondimenti tecnici. Il risultato è frutto di un lavoro di squadra tra uffici, amministrazione ed enti coinvolti”. L’intervento segna un passaggio rilevante nel processo di riqualificazione del patrimonio scolastico comunale.

