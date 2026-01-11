Sarno, lite familiare degenera: padre accoltella il figlio al torace, giovane ricoverato

Tragedia sfiorata a Sarno, dove una violenta lite familiare si è trasformata in un grave episodio di sangue. Un uomo di 50 anni avrebbe accoltellato il figlio al termine di un acceso diverbio avvenuto nella serata di giovedì, in via Mortaro, nel centro storico della città.

Secondo quanto ricostruito, la discussione sarebbe degenerata rapidamente: dalle parole concitate si sarebbe passati alle minacce, fino a quando il genitore avrebbe impugnato un coltello di grosse dimensioni, colpendo il figlio più volte al torace. Uno dei fendenti avrebbe perforato il polmone del giovane, causando ferite particolarmente serie, come riportato da “Le Cronache“.

Dopo l’aggressione, il padre non avrebbe prestato alcun soccorso. Il ragazzo, ferito e sanguinante, è riuscito ad allontanarsi dall’abitazione e a raggiungere la strada, dove è stato notato da un passante. Resosi conto della gravità della situazione, l’uomo lo ha immediatamente accompagnato all’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno.

Il giovane è attualmente ricoverato presso la struttura sanitaria, dove è stato sottoposto alle cure necessarie. Le sue condizioni restano serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Dopo essere stato stabilizzato dai medici, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, fornendo la propria versione dei fatti.

Il padre, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato e dovrà rispondere di lesioni gravissime e uso improprio di arma bianca. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Sarno, coordinati dal Reparto Territoriale di Nocera Inferiore agli ordini del colonnello Gianfranco Albanese. L’informativa con i primi esiti delle indagini è stata trasmessa alla Procura di Nocera Inferiore, che prosegue gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica e le responsabilità dell’episodio.