Adescavano le vittime online e le rapinavano: condannata coppia dell’Agro nocerino-sarnese

Promettevano incontri a sfondo sessuale dopo settimane di messaggi sui social network e sulle app di dating, ma dietro l’apparente disponibilità si nascondeva un meccanismo ben rodato fatto di inganni e violenza. Si è concluso con una doppia condanna il processo a carico di una coppia residente nell’Agro nocerino-sarnese, ritenuta responsabile di una serie di adescamenti finiti in rapina ai danni di uomini contattati online.

Il giudice ha inflitto 5 anni e 6 mesi di reclusione a un uomo di 40 anni e 3 anni e 11 mesi di carcere a una donna di 27 anni. Entrambi dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di rapina, furto, lesioni, tentata violenza privata e tentata estorsione.

Il modus operandi

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna aveva il compito di avviare i contatti in rete: chat prolungate, confidenze e la promessa di un incontro intimo servivano a conquistare la fiducia delle vittime. Una volta fissato l’appuntamento, spesso in abitazioni private o luoghi appartati, la situazione cambiava improvvisamente.

All’incontro entrava in scena il complice e scattava la trappola: le vittime venivano minacciate e derubate di denaro contante, telefoni cellulari e altri oggetti di valore. In alcuni casi sarebbero state anche costrette a consegnare ulteriori somme sotto pressione e intimidazioni, come riporta “Il Mattino“.

Le indagini e il processo

L’inchiesta, coordinata dalla Procura, è partita dalle denunce presentate da alcune delle persone finite nella rete della coppia. Le segnalazioni hanno permesso agli investigatori di individuare uno schema ricorrente e di collegare tra loro diversi episodi.

Determinanti sono stati anche gli accertamenti sui telefoni e sui profili social utilizzati per l’adescamento, che hanno confermato il ruolo attivo di entrambi gli imputati nella pianificazione e nell’esecuzione dei colpi. Al termine del dibattimento, il giudice ha riconosciuto la piena responsabilità penale della coppia, comminando condanne che tengono conto della gravità dei fatti e della loro reiterazione nel tempo.