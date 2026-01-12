Angri, furto alla pasticceria “New Tutto Dolce”: l’appello del titolare sui social

A denunciare l’accaduto è stato direttamente il titolare dell’attività, che nelle scorse ore ha affidato ai social un messaggio rivolto alla persona che si sarebbe introdotta all’interno del locale.

Un furto si è verificato ieri presso la pasticceria–caffetteria New Tutto Dolce situata ad Angri, in via Madonna Delle Grazie. A denunciare l’accaduto è stato direttamente il titolare dell’attività, che nelle scorse ore ha affidato ai social un messaggio rivolto alla persona che si sarebbe introdotta all’interno del locale.

Secondo quanto riferito, l’intrusione avrebbe riguardato in particolare il laboratorio della pasticceria. Il titolare, nel suo post, invita l’autore del gesto a far recapitare gli oggetti sottratti, anche in forma anonima, precisando che il denaro non è l’aspetto centrale della vicenda.

Nel messaggio viene inoltre chiarito che l’intero episodio sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel locale e che, in mancanza della restituzione degli oggetti, si procederà con una formale denuncia, allegando i filmati che consentirebbero una chiara identificazione del responsabile.