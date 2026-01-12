Angri. Il “Quartiere Alfano” rilancia sport e partecipazione

Angri. Sport e partecipazione nei quartieri. Piazzale Lazio si trasforma in uno spazio condiviso tra associazioni, giovani e istituzioni.

Angri. Associazioni e Comune insieme nel Quartiere Alfano per promuovere sport, inclusione sociale e partecipazione attiva dei giovani.

Una giornata di incontro e condivisione

Il Quartiere Alfano di Angri ha vissuto una domenica all’insegna dello sport e della socialità grazie all’impegno dell’Associazione Quartiere Alfano, promotrice di un’iniziativa capace di trasformare piazzale Lazio in un luogo di incontro, dialogo e partecipazione. L’obiettivo è apparso chiaro fin dall’inizio: rafforzare il tessuto sociale del quartiere e offrire ai più giovani occasioni concrete per mettersi in gioco, riscoprendo il valore degli spazi pubblici come luoghi di comunità.

Le realtà del territorio e il ruolo delle istituzioni

A rendere possibile la riuscita dell’evento è stata la presenza di numerose realtà sportive e culturali locali, da Angri Basket ad Academy Montella, dalla Polisportiva United a Free Dance Academy, fino aIl Rio, ASK Angri, Nadir e Araba Fenice. I giovani partecipanti sono stati premiati dall’assessore allo Sport Salvatore Mercurio, in rappresentanza del Comune che ha patrocinato l’iniziativa.

Sport come strumento di comunità

L’evento ha rappresentato un segnale concreto di come un quartiere possa riappropriarsi dei propri spazi attraverso pratiche positive. Sport, socialità e partecipazione si sono intrecciati in un’esperienza che va oltre la singola giornata, indicando una strada possibile per costruire connessioni durature, senso di appartenenza e una rinnovata idea di “fare comunità” fondata sull’impegno condiviso.

Scafati, Arpaia propone punto primo intervento al “Mauro Scarlato” (video)