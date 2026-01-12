ASL Salerno, concorso per 20 Tecnici di Radiologia Medica: posti a tempo indeterminato

Nuove opportunità occupazionali nel settore sanitario in Campania. L’ASL di Salerno ha pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 20 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Nuove opportunità occupazionali nel settore sanitario in Campania. L’ASL di Salerno ha pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 20 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, con contratto a tempo pieno e indeterminato. La procedura selettiva, per titoli ed esami, è stata indetta con Deliberazione n. 1743 del 23 novembre 2025 e si inserisce nel piano di rafforzamento del personale del Servizio Sanitario Nazionale sul territorio provinciale.

I posti disponibili rientrano nell’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, ruolo sanitario. Per partecipare al concorso è richiesto il possesso della Laurea Triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (classe L/SNT3), oltre all’iscrizione all’Albo professionale di riferimento.

La selezione prevede lo svolgimento di una prova scritta, una prova pratica e una prova orale. In caso di un numero elevato di domande, l’ASL potrà procedere anche con una prova preselettiva. Il bando rappresenta un’importante occasione per i professionisti del settore che aspirano a un impiego stabile nella sanità pubblica campana.

Nel bando ufficiale sono riportate tutte le indicazioni utili relative ai requisiti di ammissione, alle modalità di presentazione della domanda, alle scadenze e allo svolgimento delle prove concorsuali.