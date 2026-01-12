Basket, il Trapani Shark escluso dalla Serie A: decisione FIP-Lega Basket e confronto con il modello americano

Era nell’aria da giorni, ora è arrivata l’ufficialità: il Trapani Shark è stato escluso dal campionato di Serie A di basket. La decisione è stata assunta al termine di una riunione congiunta tra Federazione Italiana Pallacanestro e Lega Basket, che hanno valutato la situazione complessiva del club siciliano arrivando alla scelta più drastica.

Alla base del provvedimento c’è il venir meno del principio di “uguaglianza competitiva”, compromesso – secondo i vertici federali – dagli eventi che hanno caratterizzato le ultime settimane della società trapanese. Una condizione ritenuta incompatibile con la regolare prosecuzione del campionato e con la tutela dell’equità sportiva nei confronti delle altre squadre.

Si tratta di un caso raro ma non senza precedenti nel panorama cestistico italiano. L’ultimo episodio analogo risale al 19 marzo 2019, quando la Mens Sana Siena venne esclusa dal campionato di Serie A2 maschile, sempre a seguito di gravi criticità societarie e gestionali.

La vicenda del Trapani Shark riaccende inevitabilmente il dibattito sulle modalità di gestione delle crisi nei campionati professionistici. Il confronto con il modello statunitense è inevitabile. Negli Stati Uniti, infatti, le principali leghe professionistiche – come l’NBA – adottano un sistema profondamente diverso. I giocatori sono sotto contratto con le singole franchigie, ma la lega ha strumenti molto più incisivi per garantire la continuità sportiva: in casi estremi può commissariare di fatto una società, assumerne temporaneamente il controllo gestionale e consentire alla squadra di continuare a disputare il campionato.

Un esempio emblematico è quello dei New Orleans Hornets, rilevati direttamente dalla NBA nel 2010 dopo il ritiro della precedente proprietà. In quel periodo la lega gestì la franchigia, garantì il rispetto dei contratti e la regolare partecipazione al campionato, evitando esclusioni che avrebbero alterato la competizione. Va precisato che, anche in America, gli stipendi restano formalmente a carico delle squadre, ma il sistema di revenue sharing e l’intervento diretto della lega consentono una stabilità che in Europa, e in Italia in particolare, è molto più difficile da assicurare.

Nel caso italiano, l’assenza di meccanismi analoghi porta spesso a soluzioni drastiche come l’esclusione dal campionato, con pesanti ripercussioni sportive, economiche e d’immagine. Per Trapani si chiude così bruscamente un’esperienza in Serie A, mentre per il basket italiano resta aperta la riflessione su regole, controlli e strumenti da adottare per prevenire crisi simili e gestirle senza compromettere l’equilibrio dei tornei.