Battipaglia, cocaina e bilancino in casa: arrestato un uomo dalla Polizia di Stato

Operazione antidroga degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia, che hanno arrestato un cittadino straniero con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato nella zona Lido Lago, dove l’uomo è stato fermato all’ingresso della propria abitazione mentre si trovava in compagnia di una donna di nazionalità brasiliana. Durante il controllo, quest’ultima è stata trovata in possesso di un involucro contenente circa 1,60 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di rinvenire all’interno dell’abitazione circa 13 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, elementi ritenuti indicativi di un’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la posizione della donna e verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite sul territorio.