Bonus Tari 2026, sconto automatico del 25% sulla tassa rifiuti: chi può richiederlo, requisiti e tempi

Il bonus Tari 2026 rappresenta una misura di sostegno economico destinata alle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà, prevedendo una riduzione del 25% sull’importo della tassa sui rifiuti. L’agevolazione, modellata sul meccanismo già utilizzato per i bonus sulle bollette energetiche, viene riconosciuta in modo automatico sulla base dell’Isee, senza necessità di presentare una domanda specifica.

La misura nasce con l’obiettivo di alleggerire una delle spese fisse più gravose per i nuclei familiari, offrendo un aiuto concreto a chi vive situazioni di disagio economico e sociale. Il bonus consiste in una riduzione diretta dell’importo complessivo dovuto per la Tari o per la tariffa corrispettiva rifiuti ed è legato al nucleo familiare anagrafico, con riferimento a una sola utenza intestata a un componente della famiglia.

Chi può beneficiare dello sconto

L’accesso al bonus non è universale, ma subordinato al valore dell’Isee. Possono usufruirne le famiglie con un indicatore non superiore a 9.530 euro. È prevista però una soglia più alta per i nuclei numerosi: in presenza di almeno quattro figli a carico, il limite Isee sale a 20.000 euro, riconoscendo una maggiore tutela a queste famiglie.

Nessuna domanda da presentare

Uno degli aspetti principali del bonus Tari 2026 è la totale assenza di adempimenti burocratici aggiuntivi. Non occorre presentare istanze né al Comune né al gestore del servizio rifiuti. È sufficiente, come ogni anno, compilare e trasmettere la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’aggiornamento dell’Isee.

Sarà poi l’Inps a individuare automaticamente i nuclei aventi diritto e a trasmettere i dati al sistema nazionale di gestione delle agevolazioni. I Comuni e i gestori della Tari applicheranno lo sconto direttamente in bolletta.

Quando viene applicato il bonus

Il diritto allo sconto matura a partire dall’anno precedente, ma l’effettiva applicazione avviene nel 2026. Il beneficio viene riconosciuto sulla prima rata utile della Tari e, in ogni caso, entro il 30 giugno 2026.

Se l’importo dello sconto supera il valore della prima rata, la parte eccedente viene scalata dalle rate successive. Qualora la bolletta fosse emessa oltre il termine previsto, il Comune dovrà procedere al rimborso diretto dell’importo spettante.

Come viene finanziata l’agevolazione

La copertura economica del bonus Tari è garantita attraverso un meccanismo di solidarietà generale. Nella tariffa rifiuti è stata introdotta una componente perequativa fissa, pari a 6 euro annui, applicata a tutte le utenze domestiche e non domestiche.

Le risorse raccolte confluiscono in un fondo gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, destinato a coprire i costi delle agevolazioni riconosciute alle famiglie beneficiarie.

Bonus e morosità

Il bonus Tari 2026 spetta esclusivamente ai contribuenti in regola con i pagamenti. In presenza di morosità non prescritte, l’agevolazione può essere utilizzata per compensare i debiti esistenti, ma solo dopo una formale comunicazione da parte dell’ente. Se entro 40 giorni le pendenze non vengono sanate, l’importo del bonus viene trattenuto.

La misura si inserisce in un quadro più ampio di interventi a sostegno delle famiglie fragili, puntando a rendere più equa e sostenibile una delle principali voci di spesa obbligatorie per i cittadini.