Castel San Giorgio entra nello Stato Civile Digitale: attivo l’Archivio Nazionale ANSC

Il nuovo sistema consente la gestione completamente digitale degli atti di stato civile, che da questo momento saranno immediatamente disponibili e consultabili da tutti i Comuni italiani.

Da oggi il Comune di Castel San Giorgio compie un importante passo nel percorso di innovazione della Pubblica Amministrazione, entrando ufficialmente nello Stato Civile Digitale con l’attivazione dell’ANSC, l’Archivio Nazionale dello Stato Civile.

Il nuovo sistema consente la gestione completamente digitale degli atti di stato civile, che da questo momento saranno immediatamente disponibili e consultabili da tutti i Comuni italiani. A partire da lunedì 12 gennaio, inoltre, i cittadini potranno richiedere online estratti e certificazioni relativi agli atti formati dalla stessa data, senza la necessità di recarsi fisicamente negli uffici comunali.

Gli atti potranno essere sottoscritti in modalità digitale tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, garantendo procedure più rapide, maggiore sicurezza e una sensibile semplificazione burocratica. L’adesione all’ANSC è stata possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che hanno permesso all’ente di investire in tecnologia e modernizzazione dei servizi.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Paola Lanzara: «Con l’avvio dello Stato Civile Digitale Castel San Giorgio compie un passaggio fondamentale verso un’amministrazione più efficiente, trasparente e vicina ai cittadini. È un risultato concreto che migliora l’accesso ai servizi e semplifica la vita delle persone, riducendo tempi e procedure».

Il primo cittadino ha inoltre voluto ringraziare il personale comunale coinvolto nel progetto, sottolineando il lavoro svolto «con professionalità e dedizione», con un riconoscimento particolare ai responsabili Rocco Cataldo e Sergio Oliva, che hanno seguito tutte le fasi del processo di digitalizzazione.

L’attivazione dell’ANSC rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di innovazione del Comune, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più moderni ed efficienti alla cittadinanza.