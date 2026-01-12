Castellabate, la mareggiata “restituisce” un congelatore: elettrodomestico sulla spiaggia di Cava dei Rocchi

La forte mareggiata che nelle ultime ore ha interessato il litorale cilentano ha lasciato dietro di sé non solo mare agitato e onde imponenti, ma anche un ritrovamento decisamente insolito.

La forte mareggiata che nelle ultime ore ha interessato il litorale cilentano ha lasciato dietro di sé non solo mare agitato e onde imponenti, ma anche un ritrovamento decisamente insolito. Sulla spiaggia di Cava dei Rocchi, nel tratto di costa compreso tra Santa Maria di Castellabate e la frazione Lago, è infatti comparso un vecchio congelatore, trascinato fino alla battigia dalla forza del moto ondoso.

L’elettrodomestico, visibilmente danneggiato e ormai inutilizzabile, è stato rinvenuto tra alghe e detriti marini, creando un forte contrasto con il paesaggio naturale circostante. La scena non è passata inosservata: alcuni residenti hanno immortalato l’episodio e le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social, suscitando stupore e commenti tra incredulità e amarezza, come riporta “SalernoToday”.

Se da un lato il ritrovamento ha colpito per la sua stranezza, dall’altro riporta all’attenzione una problematica tutt’altro che secondaria: l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e le conseguenze sull’ambiente marino. Ancora una volta, il mare ha “restituito” ciò che non gli appartiene, ricordando quanto i comportamenti irresponsabili possano avere ripercussioni anche a distanza di tempo e di spazio.