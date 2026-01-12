Cava de’ Tirreni, tentato furto in zona San Cesareo: residenti in allarme

Nuovo episodio di microcriminalità a Cava de’ Tirreni. L’altra sera, nella zona di San Cesareo, si è registrato l’ennesimo tentativo di furto ai danni di un’abitazione privata. A segnalarlo è stata una cittadina attraverso il gruppo Facebook “Sei di Cava se… puoi parlare”.

Secondo quanto riferito, tre persone con il volto coperto sarebbero state notate in via Gaetano Cinque mentre tentavano di introdursi in un appartamento. Il colpo, però, non è andato a segno perché all’interno dell’abitazione erano presenti i proprietari, circostanza che avrebbe messo in fuga i malviventi.

Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine, oltre alla diffusione dell’allarme sui social network. L’episodio ha riacceso la preoccupazione tra i residenti della zona, che denunciano un clima di crescente insicurezza e tornano a chiedere un rafforzamento dei controlli, soprattutto nelle ore serali e notturne.